Росавиация предупредила Turkish Airlines, одну из немногих авиакомпаний, обеспечивающих связь РФ с внешним миром, о возможном сокращении числа рейсов в/из России, говорится в официальном сообщении ведомства. Также в адрес перевозчика готовится «уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров».

Причиной претензии стал инцидент в московском аэропорту Внуково, где пассажиры рейса TK2137 Turkish Airlines почти сутки не могли вылететь в Бодрум по причине переносов и отмены перелета, которые возникли из-за введения плана «Ковер» на фоне активности дронов ВСУ. Вечером 18 июля «Осторожно, новости» сообщили, что пассажиры, которые должны были сесть в самолет еще в 2:55, вызвали к гейту полицию, поскольку, по их словам, к ним даже спустя несколько часов после задержки рейса не вышел представитель авиакомпании. Кроме того, людям не выдавали еду и воду, а также не предоставили гостиницу, которая положена при длительных задержках, рассказывали пострадавшие.

«В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России. Обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиационными властями двух стран», — сообщили в Росавиации.

В начале июня Turkish Airlines, крупнейшая авиакомпании Турции, начал переговоры с российской стороной о переводе части рейсов из московских аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово в петербургский Пулково. Как сообщал источник «Ведомостей», это связано с регулярным закрытием воздушного пространства на фоне атак украинских БПЛА.

Сейчас Turkish Airlines еженедельно выполняет из Москвы 61 рейс в Анталью, 44 — в Стамбул, 7 — в Бодрум и 11 — в Даламан. Из Петербурга осуществляется 42 рейса в неделю в Анталью, 21 рейс в Стамбул, а также по четыре рейса в неделю в Даламан и Бодрум.