Турция не может сидеть сложа руки на фоне происходящего в Сирии. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя вероятность новой антитеррористической операции у южных границ страны.

«Анкара не обращалась за разрешением для начала предыдущих операций, и не станет этого делать впредь», — подчеркнул он.

Глава турецкой дипломатии прокомментировал также ситуацию на севере Ирака, где в результате атаки на один из туристических объектов погибли восемь человек, 23 получили ранения.

По его словам, турецкая армия не имеет никакого отношения к этому кровавому инциденту. «По данным командования ВС Турции, никаких ударов по гражданским лицам в местечке Захо района Дохук на севере Ирака нанесено не было», — подчеркнул Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии призвал население и власти Ирака не поддаваться на уловки пропаганды террористов, пытающихся очернить турецкую армию.

Чавушоглу подчеркнул, что обстрел туристического объекта был осуществлен террористами РКК.