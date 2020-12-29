Метеорологи предупредили о катастрофических снегопадах в Японии на Новый год

Японские метеорологи выступили с экстренным предупреждением о небывало сильных холодах и снегопадах в стране на Новый год, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главного метеорологического управления страны.

По прогнозам синоптиков, с 30 декабря по 1 января сильные снегопады и бури ожидаются в основном на побережье Японского моря.

В результате могут быть заблокированы дороги, предупредили специалисты, призвав жителей страны не покидать свои дома без особой необходимости.

Как ожидается, в северных районах и на побережье Японского моря 30 декабря выпадет до 90 см снега, а в новогоднюю ночь — еще 80-120 см.

В этих районах уже прошли сильные снегопады в середине декабря, образовав снежный покров высотой 2-3 м.