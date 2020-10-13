Месси занял второе место в списке наиболее подешевевших игроков за 2020 год

Портал Transfermarkt составил список самых подешевевших футболистов 2020 года, передает «Чемпионат».

Возглавил рейтинг форвард мадридского «Реала» Эден Азар, чья трансферная стоимость с января 2020 года снизилась на 60 млн евро — до аналогичной суммы. На втором месте находится нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который подешевел на 40 млн евро. Теперь его трансферная стоимость оценивается в 100 млн евро. Замкнул лидирующую тройку по этому показателю еще один футболист «Барсы» Антуан Гризманн. Он, так же как и Месси, потерял в стоимости 40 млн. Сейчас на рынке его оценивают в 80 млн евро.

В ТОР-5 также входят полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, который подешевел на 32 млн евро, и форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, упавший в цене на такую же сумму.