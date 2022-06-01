Лионель Месси выиграл 40-й трофей в карьере, сократив отставание от Дани Алвеса.

Сегодня форвард в составе сборной Аргентины стал победителем Финалиссимы – при его участии обыграна команда Италии (3:0).

До этого аргентинец в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. С «ПСЖ» он выиграл чемпионат Франции.

В составе сборной Аргентины Лионель брал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, а также выиграл молодежный чемпионат мира.

По количеству трофеев, выигранных на протяжении карьеры, Месси обогнал экс-полузащитника «Барсы» Андреса Иньесту (39 титулов).

Больше лишь у защитника «Барселоны» Дани Алвеса – 46.

«Мы готовы играть с кем угодно. Сегодня нам предстояла хорошая проверка, Италия – отличная команда. Мы знали, что игра будет хорошей, и стать чемпионами в такой обстановке приятно.

Прекрасный финал, на стадионе было полно аргентинцев. Это было чудесно», – сказал Месси. (sports.ru)