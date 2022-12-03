Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 против национальной команды Австралии. Форвард открыл счет на 35-й минуте игры, передает газета.ру.

Таким образом, для Месси этот гол стал 22-м за сборную на крупных международных турнирах — чемпионатах мира и розыгрышах Кубка Америки. По этому показателю аргентинский футболист сравнялся с другим именитым нападающим — Криштиану Роналду, который также 22 раза отличался за сборную Португалии на мировых первенствах и чемпионатах Европы.