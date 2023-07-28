Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вручил каждому новому одноклубнику памятные подарки. Об этом сообщает Goal со ссылкой на игрока американской команды Деандре Йедлина.

Форвард вручил партнерам наушники от Beats by Dre, выполненные в цветах «Интер Майами».

Месси в ночь на 22 июля дебютировал за «Интер Майами» и забил первый мяч за американскую команду. Форвард отличился на 94-й минуте матча с «Крус Асуль» в первом туре Кубка лиг, забив со штрафного. Гол Месси принес «Интер Майами» победу со счетом 2:1.

Месси перешел в «Интер Майами» в июле на правах свободного агента.