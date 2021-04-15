Месси помог закупить китайскую вакцину для игроков в Южной Америке

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поучаствовал в получении 50 тысяч доз вакцины против коронавируса для игроков в Южной Америке.

Как сообщает The Guardian, нападающий заинтересован в том, чтобы футболисты, выступающие в южноамериканских турнирах, включая всех участников высшей лиги Аргентины, были привиты до летнего Кубка Америки.

Отправив руководству китайского производителя вакцины Sinovac три футболки с автографами, Месси помог осуществить сделку, курируемую президентом Уругвая Луисом Альберто Лакалье Поу. Представители компании выразили восхищение игроком, получив подписанную экипировку.

При этом отмечается, что в Уругвае приобретение такого количества вакцины для футболистов вызвало неодобрение – в стране на ежедневной основе наблюдается наибольший прирост числа больных в расчете на миллион человек, и обеспечение соответствующими медицинскими препаратами является важным вопросом для населения. (sports.ru)

| 2021-04-15T15:08:51+04:00 15 апреля 2021, 15:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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