Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, как отреагировал нападающий команды Лионель Месси на свое отстранение.

Месси вместе с защитником Жорди Альбой пропустили Матч звезд MLS без согласования с лигой, за что оба были дисквалифицированы на одну игру регулярного чемпионата и теперь не смогут помочь «Интеру» во встрече с «Цинциннати», которая пройдет 27 июля.

«Месси крайне расстроен. Надеюсь, это не окажет на него длительного воздействия. Повлияет ли это на восприятие им лиги и ее правил? Несомненно», — приводит слова Маса журналист Фабрицио Романо в Х.

В текущем сезоне Месси провел в MLS 18 матчей, забил 18 голов и сделал семь результативных передач.

Глава Высшей футбольной лиги США и Канады (MLS) Дон Гарбер объяснил дисквалификацию звёздного нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Я знаю, что Лионель Месси любит эту лигу. Не думаю, что есть игрок или кто-либо, кто сделал для МЛС больше, чем Месси. Я полностью понимаю, уважаю и восхищаюсь его приверженностью «Интеру Майами», и я уважаю его решение. К сожалению, у нас есть давняя политика относительно участия в Матче всех звезд, и мы были обязаны её соблюсти», — приводит слова Гарбера BBC.