Месси может поехать на Кубок Америки, не подписав новый контракт с «Барсой»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может подписать новый контракт с клубом, однако переговоры не будут быстрыми.

Руководство каталонского клуба до сих пор ждет результатов аудита, чтобы предложить аргентинцу новый контракт. Президенту «Барсы» Жоану Лапорте необходимо точно знать о том, какими финансовыми возможностями обладает клуб.

Новый контракт 33-летнего форварда может быть подписан после Кубка Америки. Есть вероятность, что Месси отправится на турнир, который пройдет с 11 июня по 10 июля, без нового соглашения с «Барселоной», пишет Diario Sport со ссылкой на El Larguero.

Сейчас футболист сконцентрирован на игре «Барселоны», он хочет успешно провести оставшиеся матчи сезона.

Срок действующего соглашения Месси с клубом истекает в июне. (sports.ru)

| 2021-05-13T15:54:23+04:00 13 мая 2021, 16:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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