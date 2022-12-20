Издание Goal опубликовало рейтинг игроков, которые поборются за награду «Золотой мяч» в 2023 году. Последним, кто получил этот приз, стал француз Карим Бензема.

Первым в списке стал новоиспеченный чемпион мира аргентинец Лионель Месси.

«Заслуженный обладатель «Золотого мяча» как лучший игрок чемпионата мира в Катаре. Может ли кто-нибудь еще что-нибудь сделать, чтобы помешать Месси получить восьмой «Золотой мяч»?», сказано на сайте.

Вторым в списке претендентов стал француз Килиан Мбаппе. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре. Француз в семи матчах отметился восьмью забитыми мячами (два с пенальти). Также на счету 23-летнего нападающего две результативные передачи. Он сделал хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины. Два гола были забиты им с пенальти.

Тройку претендентов замкнул Эрлинг Холанд. Нападающий хоть и не принимал участие в чемпионате мира, но является заметной фигурой в текущем сезоне. Норвежец за 13 матчей забил 18 голов в Английской премьер-лиге (АПЛ) и лидирует в списке лучших бомбардиров топ-5 европейских лиг. (gazeta.ru)