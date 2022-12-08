По мнению бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, ее правительство могло бы быстрее отреагировать на российскую агрессию, в частности путем увеличения оборонных расходов до уровня, который требует НАТО.

Такое мнение она высказала в интервью Die Zeit, сообщает «Европейская правда».

«Действительно, когда Путин вторгся в Крым в 2014 году, его исключили из G8. НАТО также разместила войска в странах Балтии, чтобы показать, что мы, как НАТО, готовы защищать себя. Кроме того, в Альянсе приняли решение тратить на оборону 2% от ВВП», — отметила Меркель.

«Но мы также должны были быстрее реагировать на агрессивность России. Германия, несмотря на рост (оборонных расходов), не достигла двухпроцентного показателя. И даже я не каждый день произносила пламенные речи в ее защиту», — добавила она.

По мнению экс-канцлера Германии, двойной подход НАТО, который заключался в сочетании перевооружения и дипломатии, был разумным.