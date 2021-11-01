И. о. канцлера Германии Ангела Меркель призвала мировых лидеров, собравшихся на конференции ООН по изменению климата (COP26, КС-26) в Глазго, к принятию более амбициозных климатических целей. «Пока мы не там, где должны быть», — сказала она на пленарном заседании глав государств и правительств в рамках конференции в понедельник, 1 ноября.

По словам Меркель, которую цитирует агентство AFP, цели в области сокращения выбросов, закрепленные в Парижском соглашении по климату 2015 года «в совокупности не привели к тому, о чем мы договорились в Париже». В то же время Меркель отметила успехи в борьбе с изменением климата. Так, она назвала «очень важной» договоренность прекратить международное финансирование угольных электростанций со следующего года, которой достигли лидеры стран «большой двадцатки» (G20) на встрече в Риме в минувшие выходные.