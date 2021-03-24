Меркель признала личной ошибкой решение о пятидневных пасхальных праздниках

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила решение о продлении до пяти дней «карантинных» пасхальных праздников, граждане должны были отдыхать в условиях ограничительных мер в период с 1 по 5 апреля. Об этом сообщил телеканал Tagesschau.

Меркель назвала личной ошибкой данное решение.

«Утром я решила не вводить необходимые распоряжения по согласованным в понедельник (22 марта) дополнительным пасхальным выходным, а отменить их», — заявила канцлер после экстренного совещания с главами регионов, которое состоялось на фоне критики последних решений властей.

Также политик извинилась перед гражданами и выразила сожаление относительно произошедшего.(Газета.Ru)