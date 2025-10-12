В Иране происходят заметные изменения в отношении к атаке ХАМАСа 7 октября 2023 года. Газета «Исламская Республика», тесно связанная с руководством страны и лично с верховным лидером Али Хаменеи, впервые назвала нападение дорогостоящим провалом.

В редакционной статье, опубликованной на этой неделе в печатном издании, говорится: «Вопреки мнениям и анализам многих, операция «Потоп аль-Аксы» была стратегической ошибкой».

Авторы материала признают, что последствия атаки ХАМАС оказались крайне негативными для всей региональной оси, которую возглавляет Иран. «Мы считали так с первых минут после её начала, а спустя два года убеждены в этом ещё больше», — признает редакция.

В статье подробно перечисляются потери, которые понесли прокси-группировки, поддерживаемые Тегераном. «Были разрушены годы кропотливой работы», — пишут авторы.

«Выход Сирии из оси сопротивления и её переход под влияние США и Израиля — одно из самых тяжёлых событий последних двух лет. Это следует считать прямым ущербом от операции «Потоп аль-Акса»», — говорится в материале.

Газета также упоминает удары по «Хизбалле» и ликвидацию её лидера Хасана Насраллы, связывая успехи Израиля с решением ХАМАС начать наступление на юге страны.

Редакция также пишет и о 12-дневной войне, но в более осторожных выражениях, признавая, в первую очередь, «тяжёлые потери Израиля». Но при этом «бомбардировки ядерных объектов в Иране — ещё одно катастрофическое последствие войны, начатой ХАМАСом».

Ранее иранские СМИ, особенно такие, какие считаются рупорами власти, сообщали лишь о победе сопротивления, что бы ни происходило. Сейчас впервые на подобном ресурсе звучит признание потерь. (israelinfo.co.il)