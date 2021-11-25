Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский договорились в ходе телефонных переговоров продолжать работу в нормандском формате по реализации минских договоренностей.

Как передает ТАСС, об этом заявила пресс-служба правительства Германии.

«Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Канцлер Меркель подчеркнула, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и подчеркнула, что их подрыв не останется без последствий. Канцлер и президент договорились продвигать усилия в нормандском формате по реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта», — говорится в сообщении.

Лидеры также «обменялись мнениями о ситуации на границах между Беларусью и Евросоюзом, а также Беларусью и Украиной», указали в пресс-службе.