Меркель и Маас призвали Россию расследовать случившееся с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИДа Хайко Маас призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств ухудшения здоровья Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.

«Согласно заявлению команды врачей «Шарите», данные клинических исследований указывают на отравление Алексея Навального», — приводятся слова канцлера и министра.

По их словам, Москва «должна до последней детали и на основе полной прозрачности расследовать» произошедшее с Навальным, а также установить и наказать тех, кто может быть ответственен за инцидент.