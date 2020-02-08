Мэрия предупреждает: погода в Баку резко изменится

Исполнительная власть города Баку обратилась к жителям и гостям столицы в связи с ожидаемой сменой погодных условий.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ИВ, с ночи погода резко изменится, с 9-го до полудня 10-го февраля в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть сильный северный ветер, ожидается мокрый снег и снег, который местами примет интенсивный характер. Температура воздуха понизится, вероятен гололед.

Населению рекомендуется быть более внимательным, не парковать автомобили под большими деревьями, избегать мест, где идет строительство, не оставлять без присмотра на улице детей и пожилых людей, следовать другим требованиям безопасности.

ИВ города Баку сделала предупреждение всем столичным управлениям и организациям, спецтехника Департамента жилищно-коммунального хозяйства города и других структур, снегоочистители приведены в состояние готовности. В эти дни все коммунальные и технические службы столицы будут работать в усиленном режиме.