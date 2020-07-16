Мэр Стамбула подал официальную жалобу на проект Эрдогана

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу подал официальную жалобу на «безумный проект» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по строительству канала Стамбул, искусственного водного пути, который соединит Чёрное и Мраморное моря.
Имамоглу 14 июля технически подал две личные жалобы в Министерство окружающей среды и урбанизации, по одной на каждый из двух государственных планов строительства канала Стамбул.
«К чему такая спешка?» — спросил Имамоглу в ответ на стремительный прогресс Министерства касаемо вопрос проекта канала Стамбул, утвердившего два плана реструктуризации земли с начала июля.
В планах строительства, одобренных Министерством, участки земли на маршруте канала были официально преобразованы в «коммерческие» или «туристические», а не просто для «жилищного строительства», включая территории, принадлежащие министру финансов Турции Берату Албайраку и матери эмира Катара.
Мэр отметил, что Министерство ещё не отреагировало на полученные им обращения в отношении отчета о воздействии проекта канала Стамбул на окружающую среду (ÇED).
«Хуже всего то, что их планы изменяются в пользу людей из той или иной страны, и это делается открыто. Все эти годы, эти должно быть, весьма умные люди, скупали в этом районе сельскохозяйственные земли», — сказал Имамоглу.
Он также добавил, что считает свои жалобы частью борьбы за спасение Стамбула и что конфликт вокруг канала Стамбул не является политическим, а затрагивает интересы всего народа.
«Сегодня мы действительно должны говорить о том, что в Стамбуле гостиницы заполнены всего на 6%. Все отели по всей Турции закрыты. Индустрия, которая кормит миллионы, находится на грани краха», — отметил мэр, подчеркнув, что намерен обсудить вопрос проекта канала Стамбул с лидерами всех политических партий.
Отметим, что проект искусственного канала оказался в центре резкой критики со стороны экспертов в связи с рисками для окружающей среды, в том числе ухудшение последствий потенциального землетрясения в Стамбуле и разрушение местной флоры и фауны. (МК-Турция)