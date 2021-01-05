Мексика одобрила использование вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета от COVID-19

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (исп. Cofepris) в понедельник в экстренном порядке выдала разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

«Очень хорошие новости — экстренное одобрение вакцины от AstraZeneca Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков. Таким образом, очень скоро начнется производство [препарата] в Мексике», — написал он в Twitter.

Как заявил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Минздрава, власти планируют использовать более 75 млн доз препарата для вакцинации. «Правительство Мексики заказало 77,4 млн доз вакцины AstraZeneca, — сказал он. — Планируется, что с марта препарат уже будет использоваться [в Мексике]».