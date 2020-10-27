Мехрибан Алиева: Сколько еще невинных людей должно погибнуть от рук армянских агрессоров, прежде чем мировое сообщество перестанет молчаливо взирать на эти преступления?

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.
В публикации говорится:
«Сегодня вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили условия режима гуманитарного прекращения огня, подвергнув ракетному обстрелу город Барда, расположенный вне зоны боевых действий.
В результате обстрела кассетными ракетами, выпущенными из установки «Смерч», погибли четыре гражданских лица, в том числе семилетняя девочка.
Четырнадцать человек, включая четырех детей, были серьезно ранены.
Убийство гражданских лиц во время вооруженных конфликтов является грубейшим нарушением Женевских конвенций от 1949 года и норм международного гуманитарного права в целом.
Сколько еще невинных людей должно погибнуть от рук армянских агрессоров, прежде чем мировое сообщество перестанет молчаливо взирать на эти преступления?
Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, и желаю скорейшего исцеления раненым.
Мы освободим нашу землю от агрессоров и положим конец этим преступлениям.
Пусть Всевышний хранит нашу Родину!»