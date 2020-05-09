Мехрибан Алиева: «Память о Гейдаре Алиеве всегда будет жить в наших сердцах»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на официальной странице в Instagram публикацию в связи с 97-й годовщиной со дня рождения великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

«Сегодня 97-я годовщина со дня рождения Гейдара Алиева. Для мировых политиков он был мудрым и дальновидным политическим и государственным деятелем, для нашего народа – великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана, для родных и близких – заботливым, добрым, искренним, любимым Человеком – другом, отцом и дедушкой. Сегодня Гейдара Алиева нет с нами, однако память о нем всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в публикации первого вице-президента.

| 2020-05-10T00:57:56+00:00 10 мая 2020, 01:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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