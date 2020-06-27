Механизм популизма, или почему армяне унизили Нерона

Мне искренне жаль Древний Рим, жаль всех его императоров и цезарей, ибо армянское пятно, словно воронье крыло, легло на их грехи, благие деяния, поражения и победы.

Особо не повезло в этом смысле несчастному императору Нерону. Мало того, что он кубарем покатился в ад за все свои прегрешения, которые усугубились еще и самоубийством, так его и спустя тысячелетия оскорбили до невозможности.

Дело в том, что римского императора Нерона сравнили…с армянином. Провели бы параллель с Арменом Джигарханяном, на худой конец с Фрунзиком Мкртчяном это было бы полбеды. Но нет же, был выбран самый худший вариант, за который автору этого сравнения придется отвечать перед самим Нероном.

Так, на днях депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян, касаясь персоны премьер-министра республики Никола Пашиняна, написала на своей странице в Фейсбук следующее:

«Какой великий актер умирает. — произнеся именно эти слова, римский император Нерон в 68 году нашей эры совершил самоубийство, перерезав себе горло.

Нерон был первым популистом, который высмеивал, унижал и даже доводил до смерти своих учителей, представителей интеллигенции и аристократов только для того, чтобы угодить и польстить плебеям.

Он, если вы помните, даже убил свою мать, а затем поставил римскую пьесу перед плебеями, и сам же сыграл в этой пьесе. А плебеи боготворили Нерона, потому что тот говорил, что он один из них, и в Риме все Нероны.

Но однажды по вине именно плебеев сгорел Рим, и они во всем обвинили Нерона, будучи уверенными, что именно Нерон все это сделал. Несмотря на то, что факты говорили о том, что в день большого пожара последнего в Риме даже не было, но плебеям нужен был виновник, и они его нашли.

Популиста номер один в Риме, который вместо того, чтобы решать насущные проблемы римлян, занимался постоянной демагогией и популизмом, который уже стал отвратительным.

Кстати, история – изумительная штука, она имеет свойство повторяться». Ну что же, возмущение и недовольство Зограбян понять можно, но за сравнение Нерона с Николом простить нельзя. А ведь Наира Зограбян сегодня говорит о том, что азербайджанские эксперты отмечали год назад. А именно: век Пашиняна недолог.

Не может человек, у которого в голове «идеи армянского коммунизма, сводящиеся, якобы, к экспроприации экспроприаторов» долго просидеть в своем кресле. Пашиняну не помогли и не могли помочь ни его бредовые планы на 2050 год, «когда всем будет хорошо», ни его околесица «Карабах-это Армения и точка».

Механизм популизма хорош лишь в начале пути, к середине он надоедает и раздражает, а в конце ведет к политической смерти деятеля. Да, Пашинян-популист, глуп и недальновиден, но в чем провинился Нерон, которого унизили подобной аналогией? Вне всякого сомнения, римский император был исчадием ада, но такого даже он не заслужил. А если по сути, то госпожа Зограбян этой записью недвусмысленно намекает Пашиняну: уйди сам или тебя уйдут.

Касаясь же смоделированного будущего Пашиняна, которое Наира так красочно обрисовала на своей странице в ФБ, то пусть она не волнуется. Если даже Пашинян перережет себе горло, как Нерон (во что верится с трудом), то это вовсе не означает, что «армянский гаврош» останется в истории. Впрочем, в армянской истории ниша для него найдется…

P.S. Кстати, артист из Пашиняна никудышный. Он даже врать убедительно не может, хотя ложь и является национальной чертой армян.