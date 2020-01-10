Меган Маркл покинула Великобританию

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл вернулась в Канаду, где она находилась вместе с мужем и сыном ранее в течение шести недель, пишет The Sun.

Как сообщил пресс-секретарь герцогини, в Канаде Маркл будет находиться в ближайшее время.

По информации DailyMail, герцогиня Сассекская вернулась в Канаду к восьмимесячному сыну Арчи.

Принц Гарри остался в Великобритании в связи с проведением кубка мира по регби, который начнется на следующей неделе.

В свою очередь, как пишет Times, принц Чарльз, отец Гарри, может перестать финансировать Гарри и его жену, если они полностью откажутся от исполнения обязанностей членов королевской семьи.

В минувшую среду герцог и герцогиня Сассекские сообщили в Instagram о своем намерении отказаться от статуса королевской семьи и положенных финансовых привилегий.

Пресс-служба Букингемского дворца отметила, что королева Великобритании Елизавета II была крайне разочарована тем, что Гарри и Меган решили сложить полномочия членов королевской семьи, не обговорив это с остальными Виндзорами. (РИА Новости)