Герцога и герцогиню Сассекских пригласили объявить победителей в номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая состоится 27 марта — об этом сообщает издание The Sun. Однако участие королевской четы в мероприятии под вопросом.

В этом году с их стороны это был бы удачный ход. Они могли бы воспользоваться возможностью и произнести страстную речь, вероятнее всего, о событиях на Украине , — отмечает источник.

Напомним, что Меган и Гарри открыто осудили действия российских властей на Украине. А 18 февраля их благотворительный фонд Archewell объявил, что пара сделала ряд пожертвований в организации, занимающиеся помощью пострадавшим во время конфликта украинцам.

В то же время есть большая вероятность, что Гарри откажется присутствовать на церемонии, считает инсайдер.

Если он все же придет, это будет контрольным ударом, нанесенным королевской семье. Ведь в таком случае получается, что он слишком боится лететь в Лондон, где полиция не способна его защитить, однако в Голливуде с легкостью выступает перед огромной аудиторией театра «Долби».

Ранее стало известно, что из соображений безопасности Гарри не поедет в Великобританию на открытие мемориала принцу Филиппу, которое пройдет 29 марта. Герцог не раз жаловался, что родина не может обеспечить должную охрану ему и его семье, и даже грозился подать в связи с этим судебный иск против британского правительства.

Касательно возможного появления Гарри и Меган на церемонии «Оскар» — как сообщает пресса, изначально супруги должны были представить победителя в категории «Лучшая женская роль». Но ситуация могла спровоцировать еще больший общественный резонанс, ведь среди номинанток значится Кристен Стюарт, сыгравшая принцессу Диану в фильме «Спенсер». Поэтому от такого решения пришлось отказаться. (spletnik.ru)