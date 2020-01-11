Меган Маркл будет озвучивать мультфильмы Disney

Супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, согласно которому она будет озвучивать персонажей, а полученные деньги будут направляться на благотворительность в помощь слонам.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как отмечается, герцогиня Сассекская сделала первую запись за шесть недель до отъезда в Канаду перед Рождеством.

Известно, что полученные от контракта день будут направлены организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), которая занимается сохранением дикой природы и защищает животных от рук браконьеров.

Ранее сообщалось, что Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи .

| 2020-01-11T14:06:36+00:00 11 января 2020, 14:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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