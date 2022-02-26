Западные санкции — это миф и фикция, их принятие является признаком политической импотенции из-за неспособности изменить курс России. Об этом заявил замглавы Cовета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Полагаю, что всем умным людям очевидно: санкции — миф, фикция, фигура речи. Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь. Я — гражданин России. И этим все сказано. Ну а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России», — прокомментировал он (lenta. ru)