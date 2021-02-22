Медведев – лидер азербайджанского лобби в России? — Анекдотичная Армения

Пора, наверное, привыкать к тому, что из Армении регулярно поступают новости просто-таки анекдотического содержания. На сей раз ньюс-мейкером стал зять третьего президента РА, экс-посол РА в Ватикане Микаэл Минасян. Он распространил в социальных сетях пост о том, что «Никол долгое время доставал Путина необходимостью создания армяно-российской комиссии высокого уровня, которая бы взяла под свой контроль значимые вопросы двусторонней повестки России и Армении».

После чего началось самое забавное. По версии Минасяна, президент РФ «согласился на создание такой комиссии, отметив, что с российской стороны комиссию будет возглавлять Дмитрий Медведев. Медведев – бывший президент и премьер-министр России, ныне зампредседателя Совбеза РФ (где он является заместителем Путина), и его фигура в данном контексте подчеркивает серьезность подхода России к армяно-российским отношениям».

Зять Сержа Саргсяна на том не успокоился и поведал своим согражданам, что с армянской стороны возглавлять комиссию будет некто Сурен Папикян. «Николу кажется, что из всех его марионеток, Папикян – самый адекватный и сильный переговорщик. Возможно в команде Пашиняна так оно и есть, и Сурен Папикян – с его мутным прошлым, настоящим, а главное – будущим, с его судимостью за поножовщину и его готовностью во всем потакать Николу – действительно незаменимый кадр. Но кто такой Папикян, если посмотреть на него в масштабе межгосударственных отношений?! Неясно, чего Никол хочет добиться этим своим решением. То ли он намеренно наносит очередной удар армяно-российским отношениям, то ли он в очередной раз потерял чувство реальности и решил уравнять своего любимчика с Медведевым»,- возмущается М.Минасян.

То есть, он считает, что вся проблема в нынешнем премьер-министре Армении. Тем временем, есть и иная позиция. Издание «Лрагир», взяв за основу новость от Минасяна, решило дать свою оценку личности Дмитрия Медведева и сразу же заявило, что с ним у Армении связаны не очень приятные воспоминания. Вспомнили все, начиная с 2008 года, когда Медведев был президентом РФ.

После чего указали на визит Медведева в РА в 2010 году, когда был продлен договор о функционировании базы в Гюмри, который был заключен сроком на 25 лет, но был продлен Медведевым еще на 49 лет (до 2044 года). Человек здравомыслящий мог бы указать, что тут как бы и с тогдашнего руководства РА нужно было спрашивать, уж коли этот договор был таким невыгодным для этой страны. Но, ничего подобного «Лрагир» осилить не может.

Там решили вспомнить, что после четырехдневной апрельской войны 2016 года, посетив Баку, Медведев подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения носят стратегический характер. Возмутило «Лрагир» и то, что летом 2020 года уже в качестве заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал лидеров Армении и Азербайджана воздержаться от необдуманных действий. Наконец, данное СМИ возмутилось и речами Медведева по окончании 44-дневной войны.

И, в качестве финального аккорда, «Лрагир» решил сослаться на покойного Игоря Мурадяна. «По его сведениям, Медведев – лидер азербайджанского лобби в России, который связан с нефтяными и газовыми проектами», сообщило это армянское СМИ. В общем, возмущены там происходящим донельзя, но винят не Пашиняна, а российскую сторону, лично Дмитрия Медведева. Но «цирк» на этом не закончился.

Свои пять копеек в спор решил внести российский медиаменеджер и профессиональный провокатор Арам Габрелянов. Для начала, он заявил, что Армения, как государство, ничего не решает — вот отсюда и идёт полное недоверие народа к власти. После такого шокирующего вступления Габриэлянов заявил, что мнение Пашиняна в Армении на сегодня — это мнение десятое. Мол, как говорят в Карабахе, слово наше дворового осла важнее слова Пашиняна.

Ну, а в итоге он поведал и вовсе забавную информацию. «Власть в Армении почти напрямую перешла к Грзо (Хачатур Сукиасян). Наворовавший денег в первую войну бизнесмен, с приходом бархатных вернулся из опалы и за пару лет обогатился в разы. Теперь Хачатур Сукиасян решает все основные вопросы в государстве. По сути, жизнь Пашиняна и его семьи в руках Грзо. Армения находится в очень опасной ситуации — власть перешла к совершенно беспринципному, антипатриотичному человеку, для которого Бог — это деньги. Любые деньги, азербайджанские манаты, турецкие лиры, без разницы. Сукиасян управляет единственным способом, который остался в республике на данный момент — власть денег»,- утверждает Габриэлянов.

Возникает резонный вопрос — в этом тоже виновата Россия? А может в том вина лично Дмитрия Медведева? Очевидно, что нет. Отношения между карабахским ослом и премьер-министром РА, соревнование между ними в размере авторитета- сугубо армянские разборки. Но в том и состоит анекдотичность ситуации в РА, что там постоянно ищут виновных в проблемах своей страны на стороне. И не ограничиваются при этом Турцией, Азербайджаном, Израилем, Пакистаном, но и поливают грязью Россию и ее руководителей — от Путина до Медведева. Хотя, давно уже пора бы научиться признавать и свою вину в том, к чему в итоге приползла Армения.