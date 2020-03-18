Медработники в Азербайджане получат надбавку за работу по борьбе с коронавирусом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об усилении социальной защиты медицинских работников, участвующих в защитных и профилактических мероприятиях против нового коронавируса COVİD-19, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, к месячной (тарифной) зарплате работников государственных медицинских учреждений за работу в условиях, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVİD-19), произведена срочная надбавка в ее 3-5-кратном размере.

Кабинету Министров поручено установить круг медицинских работников, на которых будет распространяться установленная распоряжением срочная надбавка, сроки выплаты надбавки и ее размеры в зависимости от специфики работ, а также условия материального вознаграждения труда медицинских работников и добровольцев, работающих в частных медицинских учреждениях и участвующих в мероприятиях по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVİD-19), решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.