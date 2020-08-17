Медики заявили, что Турция приблизилась ко второму пику коронавируса

Турция приблизилась ко второму пику первой волны коронавируса, заявили в сообществе торакальных хирургов (TTD). Об этом пишет Gazete Duvar.

«В связи с последними статистическими данными мы обеспокоены потерей контроля над пандемией и считаем, что первая волна быстро приближается ко второму пику», — отметили в сообществе.

Как отметили в организации, число суточных заражений продолжает расти, предположительно, из-за ослабления ограничений. Наибольший прирост зафиксировали после празднования Курбан-байрама.

Также добавляется, что у многих врачей наблюдается выгорание.(Газета.Ru)