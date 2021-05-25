По сравнению со многими странами, в том числе соседними, в Азербайджане пчеловодство развивается не столь интенсивными темпами. Однако у нас есть возможности для расширения объемов производства меда и продуктов пчеловодства.

В прошлом году согласно данным статистики из имеющихся в 32 340 хозяйствах 596,7 тысяч пчелиных семей было получено 6 647,2 тонны меда, 157,6 тонны воска, 366,1 кг пчелиного молока.

Многие пчеловоды отмечают, что увеличить производство возможно за счет развития пчеловодства в Карабахе. Так, по мнению председателя Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадреддина Хасратова, в этом году прогнозируется производство шести тонн меда. А в будущем за счет Карабаха годовое производство меда в стране может увеличиться на четыре тонны.

Председатель общества пчеловодов Исмаиллинского района Андрей Антифеев в свою очередь отметил, что на освобожденных территориях для развития пчеловодства есть все условият– это подходящий климат и наличие кормовой базы для пчел. По его словам, у данной местности богатая пчеловодческая история. Конечно, для того, чтобы говорить о полномасштабном возрождении этой сферы сначала нужно решить вопрос с полным разминированием данных районов.

Пчеловоды в нашей стране привыкли к мобильности, ведь они часто кочуют с ульями, так что перевести их в Карабах им будет не так уж сложно.

Что касается качества карабахского меда, то, по словам Антифеева, он должен быть высокого качества, ведь в этой местности уже много лет не использовали химикаты.

Говоря о ситуации с пчеловодством в стране в целом, собеседник # отметил, что сбор меда будет осуществляться после 20 июня, и тогда можно будет говорить о том, насколько год выдался удачным, но пока все складывается успешно. Есть большая вероятность, что в этом году меда будет много.

Однако в отечественном пчеловодстве все далеко не так гладко, как хотелось бы, и чтобы идти вперед нужно решить имеющиеся проблемы и ставить новые задачи.

Во-первых, пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры привели к тому, что пчеловодам стало сложнее реализовать свою продукцию, и спрос на нее уменьшился из-за снижения покупательной способности населения. Многие пчеловоды вынуждены были продать свой мед по очень низкой цене, и то сталкивались с отсутствием покупателей.

Есть еще один момент, негативно влияющий на продажи меда, и он затрудняет жизнь отечественным пчеловодам уже не один год. Речь о том, что в Азербайджан завозится большое количество дешевого некачественного меда. С таким медом нашему сложно конкурировать, ведь многих потребителей привлекает, прежде всего, дешевизна.

Антифеев подчеркивает, что важно, чтобы импортируемый мед тщательно проверялся, так как были случаи, когда на рынок попадал продукт опасный для здоровья.

Что касается непосредственно развития отрасли, то, по его словам, нужен хороший племенной материал, а также специалисты, которые разбираются в болезнях пчел и знают, как их лечить.

«В последние годы все чаще встречаются тяжелые заболевания пчел, которые приводят к их гибели. Выживут ли пчелы, зависит на сегодняшний день лишь только от умений и стараний конкретного пчеловода. Ветеринаров, которые бы разбирались в этих вопросах, в стране можно сказать, что нет. Пчелы нередко погибают из-за отсутствия у пчеловода достаточных знаний, из-за того, что ему не к кому обратиться с проблемой. Нужно готовить профессиональные кадры и привлекать их к работе хорошими зарплатами.

Антифеев затронул также проблему качества и цены лекарств для пчел. Мало того, что некоторые препараты стоят дорого, так на рынке можно приобрести некачественные лекарства, от которых не будет никакого толку.

«Не всегда удается вылечить пчел, и тогда, чтобы избежать распространения болезни, приходится их закуривать. Нужно, чтобы такие карантинные меры регулировались государством, и чтобы оно разработало механизмы предоставления пчеловодам помощи, а именно других пчел. На сегодняшний день члены Ассоциации пчеловодов сами помогают пчеловодам, столкнувшимся с такой проблемой», – рассказал он.

Что касается кормовой базы для пчел, то и тут все непросто. Сейчас во многих районах Азербайджана интенсивно развивается животноводство, в связи с чем растения часто не успевают достигнуть фазы цветения. На уменьшение количества растительности влияет и изменение климата, который становится более засушливым.

«Кроме того, медоносные деревья, такие как липа и клен, нередко становятся жертвами вырубки. Они идут на дрова и используются как стройматериалы. А новые взамен вырубленных никто не высаживает. Тут, – говорит Антифеев, – хотелось бы рассказать об одном несправедливом случае. В прошлом году вместе с руководством был арестован работавший в лесничестве Габалинского района пчеловод Ильгар Джалалов. Очень хочется помочь человеку, но не знаем как. Он всю жизнь защищал лес, высаживал ежегодно новые саженцы, в том числе саженцы медоносных деревьев. Многие могут подтвердить, как много Ильгар Джалалов сделал хорошего в области озеленения».

По словам Антифеева, важно, чтобы кормовая база для пчел была рядом с пасеками. Нужно высаживать медоносные деревья и различные растения, и тогда у пчеловодов не будет необходимости переезжать с ульями с места на место. Но пока другого выбора у них нет.

Пчеловодство может стать доходной отраслью сельского хозяйства и привлекать все больше фермеров, но при этом важен комплексный подход.