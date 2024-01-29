Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Киев обратить большее внимание на венгерское меньшинство, проживающее на Украине и дать ему больше прав ради улучшения отношений с Будапештом, передает EFE.

«Мы просим, чтобы венгерскому меньшинству, живущему в Закарпатье на Украине, вернули права, которые у них были до 2015 года», — отметил венгерский министр.

Сийярто в Киеве встретился в главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они договорились создать двустороннюю комиссию, которая бы в десятидневный срок могла бы урегулировать все проблемы венгерского меньшинства на Украине.

На выходных один из лидеров радикальной венгерской партии «Наша родина» заявил, что в случае распада государственности Украины Венгрия могла бы заявить права на ряд регионов Закарпатья, на значительной части которых проживают этнические венгры.