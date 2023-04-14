Как уже сообщало #, впервые в Баку с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М.Горького из Владивостока (Россия).

Гастроли организованы в рамках «Года Гейдара Алиева» и в связи с 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана. Начало спектаклей — в 19:30. Старейший академический театр драмы Дальнего Востока, самобытный, яркий, хранящий традиции классического русского психологического театра, впервые покажет на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна свои лучшие спектакли: Справки по телефону: 012 493 00 63.

Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az

Информационная поддержка гастролей — издание #.

Анонсы из спектаклей можно посмотреть здесь:

1, 2 июля — Мастер и Маргарита

4 июля — Поминальная молитва

5 июля — Иванов