Как уже сообщало #, впервые в Баку с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М.Горького из Владивостока (Россия).
Гастроли организованы в рамках «Года Гейдара Алиева» и в связи с 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.
Начало спектаклей — в 19:30.
Старейший академический театр драмы Дальнего Востока, самобытный, яркий, хранящий традиции классического русского психологического театра, впервые покажет на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна свои лучшие спектакли:
Справки по телефону: 012 493 00 63.
Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az
Информационная поддержка гастролей — издание #.
Анонсы из спектаклей можно посмотреть здесь:
1, 2 июля — Мастер и Маргарита
4 июля — Поминальная молитва
5 июля — Иванов
6, 7 июля — Эдит и её Демоны
8 июля — Собака на сене
9 июля — Крейсера