Масштабное озеленение: улучшение экологической ситуации или напрасная трата средств?

Если раньше большинство экологических новостей в нашей стране было связано с вырубкой деревьев, то сейчас, напротив, с их посадкой. Зеленые насаждения высаживают по всему Азербайджану. Только в течение одной недели в стране было посажено 94 620 различных видов фруктовых и лесных сортов деревьев. Такое количество посадок впечатляет, но все зависит от того, насколько правильно в стране осуществляется озеленение и облесение. Важно восстанавливать утраченные лесные территории в соответствии с характерными и исторически сложившимися природными ландшафтами. При этом необходимо делать так, чтоб население получало от этого в будущем бенефиты, и главное осознанно заботилось бы о сохранности этих восстановленных лесов. Если все эти пункты учитываются, то это замечательно. В противном случае польза от такого облесения сомнительна, и тяготит к нарастанию больших проблем, да и просто неустойчивому вложению средств и времени. Об этом # заявил глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев.

«Когда-то я сам занимался разработкой проекта по восстановлению утраченных лесных ландшафтов. Это целая наука и очень серьезный процесс. Во главе угла в ней стоит преамбулой понятие того, что если леса никому не нужны, и прежде всего местному населению, бизнесу, и другим заинтересованным сторонам, тогда и восстанавливать их бессмысленное занятие. Все равно их никто не сохранит», –отметил он.

По словам А.Гараева, все, что носит характер краткосрочной административной кампании– неустойчивое и часто бесполезное для природы дело. Реставрация лесных ландшафтов предполагает комплексный подход в реставрации ландшафта в целом, то есть учет потребностей жителей, культурное наследие, социальные вопросы и природный баланс. Это, к сожалению, не по силам местным чиновникам при всем их желании. Что касается столицы, то озеленение, как говорит эксперт, носит в ней периодический и эпизодический характер.

«Это серьезный процесс, который требует системного подхода в вопросах ландшафтного планирования, а также биологического подхода с точки зрения пригодности тех или иных природных насаждений для данного ландшафта. Их эндемичность должна быть в приоритете. Также необходим учет тех локальных и глобальных макро и микроклиматических условий, в которых находятся и будут находиться эти растения. Нужно среднесрочное прогнозирование почвенно-климатических условий, но этим никто не занимается», – отметил он.

Подход здесь иной- главное, чтобы это было дороже, красивее, но мало кто задумывается над тем, что будет потом. Такой подход, как говорит специалист, нанес большой ущерб городской окружающей среде столицы. Результат–утрата городского разнообразия, и это связано в частности с посадкой нетипичных для Баку зеленых насаждений.

«Не хочется, чтобы такой же подход был в регионах, это будет непоправимая ошибка. Это создаст перекосы и дисбаланс в окружающей среде и приведет к потере обитания многих видов. Там потери будут значительные, и их необходимо избежать. Надо привлекать к облесению и озеленению общественные организации, научные структуры, местных граждан и учитывать те вызовы, которые мы имеем на сегодняшний день в окружающей среде», –уверен А.Гараев.

Эколог Тельман Зейналов отметил, что по закону природы выживает где-то 10% саженцев. Если же за ними постоянно ухаживать, то выживет 85-90%.

«В Нахчыване по распоряжению руководства этой автономной республики тот или иной участок дорог с высаженными деревьями закреплен за определенной организацией. Если за деревьями осуществляется ненадлежащий уход, то с нее и будет спрос. В других регионах страны такого контроля над посадками нет. А если не будет контроля, то все меры будут бесполезны, и это будет лишь списывание денег», –считает он.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев говорит о том, что масштабную посадку деревьев по всей стране можно только приветствовать.

«У нас достаточно воды для орошения, но система должна быть тщательно продумана, чтобы сократить потери водных ресурсов до минимума. Минэкологии, – подчеркивает эксперт,– предпринимает многое для озеленения страны, но только сажать деревья недостаточно, нужно также защищать от вырубки те, которые растут не один год. К сожалению, по прежнему имеют место факты, когда деревья вырубают ради строительства ресторанов, домов торжеств и новостроек. Причем все это делается под видом развития бизнеса. А вот об экологии, чистом воздухе при этом забывают».

Пройдет немало времени пока вырастут саженцы, а вырубка многолетних деревьев –огромный удар по окружающей среде. По мнению эколога, можно сделать исключения ради государственных проектов, например, строительства дорог, но никак не ради очередного объекта общепита или новостройки. Мустафаев считает, что нужно издать указ, по которому объекты нельзя строить там, где растет более 10 деревьев.

Деревья сажают только там, где выделили площади под озеленение и где есть система капельного орошения, говорит эколог Фикрет Джафаров. Это увеличивает шансы на то, что посадки приживутся и пойдут в рост. Так, вдоль автострад высажено много деревьев, и по ним видно, что за ними ухаживают.

«Думаю, что новое руководство Минэкологии придерживается правильной политики в направлении озеленения. В последнее время там стараются не только сажать саженцы, но и тщательно следить за тем, чтобы не вырубали ранее посаженные деревья», – говорит он.

По его словам, если на месте, где растет дерево, планируется что-то строить, то застройщик обязан пересадить его в другое место, а не срубить. При этом место переноса должно быть соответствующим плану озеленения исполнительной власти. Многие строительные компании, как отмечает эколог, отнеслись к такому решению с пониманием, так что постепенно ситуация в данной сфере меняется в лучшую сторону.

Какая судьба ждет посаженные деревья, покажет время, но очевидно, что для того, чтобы достичь желаемого эффекта, просто заниматься посадкой зеленых насаждений недостаточно. Нужно обеспечить им хороший уход и охрану, создать для жителей регионов условия, при которых у них в вырубке деревьев не будет необходимости, а также заниматься просветительской работой.