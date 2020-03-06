«Маски-шоу» в аптеках продолжается

После выступления президента, 3 марта 2020 года, где он коснулся проблемы нехватки медицинских масок, многие подумали, что дефицитные средства – маски и спирт — сразу появятся на прилавках столичных аптек.

Но, на утро, проведя небольшой мониторинг в аптеках, расположенных на улице Бахтияра Вагабзаде, мы убедились в обратном.

Спустя два дня, 5 марта 2020 года теперь уже Министерство экономики выступило с заявлением о том, что Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей усилила контроль с целью своевременного установления и пресечения возможного дефицита медицинского спирта и масок. «Министерство экономики в очередной раз предупреждает, что в отношении субъектов предпринимательства, в которых будут выявлены случаи создания искусственного дефицита и завышения цен, в рамках законодательства будут приняты суровые меры», — говорилось в сообщении Министерстве экономики.

Мы решили проверить действенность этого сообщения и на этот раз прошлись по аптекам, расположенным в районе станции метро «Иншаатчылар».

В расположенной прямо у входа станции метро «Иншаатчылар» аптеке (мы не приводим названия аптек, чтобы не делать им рекламу) не оказалось в продаже медицинских масок. Оказывается, в день им привозят всего две коробки (в каждой по 50 штук) масок, которые продаются за считанные часы по цене 20 гяпиков за штуку. А спирт в наличии имеется: 50 гяпиков за флакон.

В расположенной рядом аптеке тоже не оказалось медицинских масок, но спирт, как ни странно, здесь тоже был.

Во всех аптеках в районе станции метро «Иншаатчылар» мы получили схожие ответы. Исключение составила лишь одна большая аптека в одном ряду с оптовыми продуктовыми магазинами, в которую вот уже четвертый день, как не завозят маски вообще. А спирт и у них имелся в продаже.

Одним словом, несмотря на заявления высокопоставленных чиновников и представителей соответствующих структур, «маски-шоу» в аптеках по всей стране продолжается. Хотя есть и положительные моменты. Спирта в стране достаточно. И если он спасает от коронавируса, то нам уже нечего бояться.