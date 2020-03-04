Еще раз о масках: то, что для президента – нонсенс, для дельцов — способ наживы

3 марта 2020 года во время встречи с коллективом Геранбойской районной центральной больницы президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся проблемы нехватки медицинских масок. «Как мне сообщили, в последнее время в аптеках наблюдается дефицит масок. Найти объяснение этому никак невозможно, так как у нас достаточный запас масок. Видно, какие-то спекулянты, пользуясь ситуацией, хотят увеличить свои незаконные доходы. При выявлении фактов дефицита масок в отношении допустивших их граждан будут применяться самые строгие меры наказания. Всем правоохранительным органам даны соответствующие поручения. В отношении элементов, которые, пользуясь сложившимися условиями, прибегли к неприглядным действиям в корыстных целях, должны применяться самые строгие меры наказания. Хочу еще раз заверить азербайджанскую общественность в том, что правительство Азербайджана принимает все необходимые меры», — сказал глава государства.

После распространения на территории Азербайджана коронавируса в стране стал наблюдаться дефицит медицинских масок и спирта. Об этом пишут местные СМИ, также этот вопрос часто становится центральным сюжетом новостных выпусков телеканалов.

Мы решили посетить ряд аптек и выяснить, были ли приняты какие – либо меры после предупреждения главы государства.

В расположенной по улице Бахтияра Вагабзаде большой аптеке (мы не приводим названия аптек, чтобы не делать им рекламу), не оказалось в продаже спирта. «Медицинских масок у нас тоже нет. Они нарасхват. Иногда привозят по одному ящику. В каждом ящике по 50 медицинских масок. Стоимость каждой маски составляет 20 гяпиков. Мы не знаем, привезут сегодня маски или нет», — сообщили работники аптеки #.

Мы также решили посетить расположенные поблизости и другие аптеки. В одной из них в продаже были только две медицинские маски. «Медицинские маски привозят очень редко по одному ящику. В каждом ящике 50 штук. Стоимость одной медицинской маски составляет 20 гяпиков. Спирта у нас нет», — сказали сотрудники.

В другой аптеке также не оказалось в продаже медицинских масок. «Иногда привозят по одному ящику. Стоимость одной маски составляет 20 гяпиков. Спирт у нас есть. Стоимость одного флакона составляет 50 гяпиков», — сообщили работники.

В аптеке, расположенной поблизости бакинского госуниверситета, которая к тому же является аптечным депо, медицинских масок не было. «У нас их давно не было в продаже. Раньше мы продавали медицинские маски за 10 гяпиков. Спирта у нас тоже нет», — заявили # сотрудники аптеки.

Получается, что несмотря на то, что об абсурдности нехватки масок и спирта было заявлено с самой высокой трибуны, некоторым дельцам этого недостаточно. Масок и спирта практически нет. Стоит обратить внимание на то, что сотрудник # мониторил аптеки в районе, где находятся множество вузов, станция метро. Соответственно, и риск распространения коронавируса тоже велик…