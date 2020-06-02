Маски на подбородке – большое НО

29 мая 2020 года Кабинет министров Азербайджана принял постановление, в соответствии с которым, медицинские маски необходимо носить в общественном транспорте, на рынках, в торговых объектах, госучреждениях и частных организациях при оказании услуг гражданам и ряде других случаев.

Контроль над исполнением постановления Кабинета министров был возложен на полицию.

Сотрудник # решил проверить, как в моллах и торговых центрах исполняется постановление Кабинета министров.

Наш сотрудник посетил торговый центр «Садарак», открытия которого ждали многие жители Баку.

Оказалось, что в торговом центре большинство продавцов носят маску. И все бы хорошо, если бы не одно большое НО… Маски, которые они носят, закрывают не нос и рот, как должно быть, а подбородок. Что же касается покупателей, то большинство клиентов в торговом центре вообще не носят никаких масок. Как ни странно, это обстоятельство вовсе не смущает работников торгового центра.

Наш корреспондент также посетил известный среди бакинцев Ganjlik Mall.

Нужно отметить, что у входа в молл сотрудники требуют от посетителей надеть медицинские маски. Однако, почему-то в самом молле многие посетители предпочитают ходить без масок.

Наш сотрудник в течение часа ходил по моллу без маски. Но никто из работников Ganjlik Mall не сделал ему замечания.

Мы также посетили еще одно излюбленное место жителей Баку — торговый центр «28 Mall».

Здесь наблюдалась та же картина, что и в предыдущем молле: маску требуют только при входе. А внутри торгового центра люди прогуливаются без масок.

Нашему журналисту, ради эксперимента тоже снявшему маску в «28 Mall», никто из сотрудников не сделал замечаний.

Хотим напомнить, что исполнение постановления Кабинета министров относительно обязательного ношения медицинских масок в общественных местах возложено на сотрудников полиции. Но ни в торговом центре «Садарак», ни в Ganjlik Mall, ни 28 Mall наш журналист не встретил никаких полицейских.

Возникает резонный вопрос: почему в вышеуказанных торговых центрах сотрудники полиции не контролируют исполнение постановления Кабинета министров?

С этим вопросом мы обратились к руководителю пресс-службы МВД Эхсану Захидову. «Вы ошибаетесь. Полиция сегодня в усиленной форме контролирует ношение гражданами медицинских масок», — сказал # глава пресс-службы.

Помнится, освещая похожую тему, мы обращались к Эхсану Захидову. И тогда он заверил нас в том, что мы ошибаемся. Тогда мы подумали, что у нас обман зрения. А сегодня мы уверены, что это обман, но без «зрения». И не у нас…