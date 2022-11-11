Предприниматель Илон Маск в ходе своего первого обращения к сотрудникам компании Twitter сказал, что предприятие может обанкротиться, если не будет приносить больше денег. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, бизнесмен, недавно ставший владельцем Twitter, сделал ряд суровых предупреждений сотрудникам компании. В частности, работникам следует готовится к 80-часовой рабочей неделе, сокращению привилегий в офисе вроде бесплатной еды. Кроме того, Маск запретил сотрудникам работать из дома.

Говоря о финансах Twitter и будущем компании, предприниматель сказал, что ей срочно нужно сделать из платной опции Twitter Blue за $8 продукт, за который люди захотят заплатить, учитывая отказ рекламодателей от сотрудничества с компанией. Однако, по словам собеседника Bloomberg, знакомого со стилем управления Маска, в прошлом миллиардер использовал угрозу финансового краха, пытаясь мотивировать работников.