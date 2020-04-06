Марго и порно

Россия может снизить на 10% производство нефти при условии, что к сокращению добычи также присоединятся США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. По его информации, Москва готова взять на себя десятую часть от общей суммы сокращений добычи. Таким образом, речь может идти о снижении производства на 1 млн. баррелей в сутки.

Эта новость знаковая. Ведь все прекрасно помнят, что относительно недавно Саудовская Аравия пыталась уговорить Россию снизить производство на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Москва не соглашалась и настаивала на сохранении прежней договоренности – о сокращении на 3,6 миллиона долларов в сутки по сравнению с уровнем 2016 года, которую она, кстати, на практике не очень и соблюдала. В срыве новой сделки саудовцы обвинили русских, русские саудовцев, и началась ценовая война, резко уронившая цену на нефть со значений, близких к 60 долларам за баррель до невиданных значений около 25 долларов. С начала года нефть марки Brent подешевела на 67%.

И вот сейчас, как видим, появляются новости о том, что Россия, увидев кошмарные последствия падения мировых цен на нефть для собственной экономики, решила пойти на попятную. Впрочем, наш рассказ будет не совсем о нефти, хотя и о России. Речь пойдет о главном редакторе телеканала Russia Today Маргарите Симоньян. Помнится, сразу после конфликта россиян с саудитами на своей странице в «Твиттере» она написала, что повода и причин для беспокойства и паники у россиян быть не должно.

«Я не возьму на себя смелость выступать финансовым аналитиком. Но есть запас, и он прочный. Все идет по плану, дешевая нефть будет недолго. Это падение — часть этого плана, нынешний кризис ни о чем по сравнению с 2008 годом», — умозаключила тогда Симоньян. Финансовый аналитик из нее, действительно, никакой. И сообщение Bloomberg — тому подтверждение. Но, что особо неприятно для российской пропагандистки, ее опроверг недавно лично президент РФ Владимир Путин.

На виртуальном саммите G20 он заявил, что проблемы из-за пандемии коронавируса обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008 года. По его словам, ключевым риском является долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года. То есть, Марго уличили во лжи и в глупости на самом высоком уровне. Чем, замечу, доказали ее еще и профессиональную непригодность. И вовсе не случайно, что мадам Симоньян решили наказать рублем.

Да, руководительница ресурсов Russia Today, Sputnik и «Россия сегодня» в своем аккаунте в Twitter сообщила об урезании бюджета. «Прекращаем заключать все договоры, направленные на развитие и новые проекты. Полностью пересматриваем бюджет. Мы получаем финансирование в рублях, а тратим в основном в валюте, поскольку вещаем за границей», — написала она. Вот тебе, Марго, и все идет по плану», а также «запас есть и он прочный». Что остается в этих условиях желать мадам Симоньян? Правильно, лезть из кожи вон, дабы доказать собственную «успешность», ради сохранения хотя бы существующего объема дотаций.

Но и тут все пошло не так, как хотела бы Марго. Оказалось, что пропагандисты российского канала RT накручивают просмотры под своими видео в YouTube через порносайты, а также используют индийских ботов. Об этом говорится в расследовании, результаты которого обнародованы на сайте Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. Из-за того, что контент RT «крутят» на порносайтах, под некоторыми видео пропагандистского канала можно встретить «прекрасные и лаконичные порнокомменты». Расследователи отметили, что главный редактор RT Маргарита Симоньян регулярно рассказывает своим подписчикам в соцсетях о «невероятных успехах» ее канала. При этом представители фонда Навального предполагают, что в администрации президента РФ пропагандистка придерживается той же тактики и «кладет на стол папочку с миллиардными просмотрами, приговаривая: «Нам нужно больше золота, милорд»».

«Но все это лишь в мечтах Симоньян. В реальном мире «оружие российской пропаганды номер один» не смотрит практически никто. И ладно мы: мы с вами привыкли уже, что Симоньян не всегда искренна. Но начальника обманывать. Как так? Смелая вы женщина, Маргарита. Совсем не боитесь, что вас прогонят из московских гостиных за такое?»- пишут расследователи. Вопрос логичный. Над Марго действительно могут сгуститься тучи.

А ведь совсем недавно, она «стригла купоны» легко и непринужденно. Об этом говорилось, кстати, в еще одном расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией и российского оппозиционера Алексея Навального, касавшегося провалившегося в прокате фильма «Крымский мост». За который, по данным ФБК, Симоньян в качестве сценариста получила 9 млн. руб. ($11 тыс.). Еще 14 млн. руб. ($18 тыс.) получил ее муж Тигран Кеосаян за работу режиссером, второй режиссер, 23-летняя дочь Кеосаяна Александра, получила за работу над фильмом 4 млн. руб. ($5 тыс.) Еще 8 млн. ($10 тыс.) заработал генпродюсер «Крымского моста» — брат Тиграна Кеосаяна Давид, а его ассистенты — сын Эдмонд и жена сына Юнона Глотова – в общей сложности получили свыше 10 млн. руб. ($13 тыс.).

Как видим, Марго зарабатывала очень серьезные деньги, попутно создавая возможности нагреть руки на халтуре и для своего семейства. И вот, в который уже раз, ее ловят на лжи, провалах и фальсификациях. Все это может привести к скорому закату мадам Симоньян, а также к постепенному сворачиванию всех руководимых ею проектов. Российская журналистика и читатели от этого ничего не потеряют, а вот многочисленные подопечные Марго в разных странах, включая Азербайджан, могут оказаться в положении, которые даже в порнофильмах не показывают.