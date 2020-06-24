Марафоны в Нью-Йорке и Берлине отменили из-за коронавируса

Нью-Йоркский и Берлинский марафоны отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщают пресс-службы соревнований.

Соревнования в Нью-Йорке должны были пройти 1 ноября. Зарегистрированным на забег вернут вступительный взнос в полном объеме или дадут возможность бесплатно принять участие в марафоне в 2021, 2022 или 2023 году. Отмечается, что бегуны будут приглашены на виртуальный марафон, который состоится с 17 октября по 1 ноября.

«Хотя марафон является культовым событием для нашего города, я благодарю организаторов за то, что они ставят на первое место здоровье и безопасность как зрителей, так и спортсменов. Мы с нетерпением ожидаем проведения пятидесятого марафона в ноябре 2021 года», — приводит пресс-служба комментарий мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

«Отмена марафона огорчает всех участников, но это было необходимо с точки зрения здоровья и безопасности. Марафон и связанные с ним мероприятия являются важными событиями для Нью-Йорка и всего мирового бегового сообщества. Мы с нетерпением ждем встречи в следующем году», — прокомментировал руководитель нью-йорсккого марафона Майкл Капирасо.

Марафон в Нью-Йорке проходит ежегодно в первое воскресенье ноября, первый состоялся в 1970 году. Забег отменен второй раз в истории — в 2012 году соревнования не состоялись из-за урагана. Марафон входит в престижную серию World Marathon Majors, в рамках которой также проходят соревнования в Токио, Бостоне, Лондоне, Берлине и Чикаго. В 2019 году Нью-Йоркский марафон был самым массовым, финишировать сумели 53 640 участников.