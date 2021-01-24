«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» в матче Кубка Англии по футболу

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Ливерпуль» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2, передает ТАСС.

В составе победителей мячи забили Мэйсон Гринвуд (26-я минута), Маркус Рэшфорд (48) и Бруну Фернандеш (78), у проигравших дублем отметился Мохаммед Салах (18, 58).

Для наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера эта победа стала первой над «Ливерпулем» в качестве главного тренера. В 1/8 финала манчестерская команда сыграет с «Вест Хэмом».

Кубок Англии проводится с 1871 года, чаще всех в турнире побеждал лондонский «Арсенал» — 14 раз. «Манчестер Юнайтед» по этому показателю занимает второе место (12), «Ливерпуль» праздновал победу в турнире семь раз.