«Манчестер Юнайтед» переиграл «Манчестер Сити» в финальном поединке Кубка Англии и завоевал трофей.

Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой подопечных Эрика тен Хага со счетом 2:1.

Счет в поединке открыл «Юнайтед», на 30-й минуте игры отличился Алехандро Гарначо. Через девять минут Кобби Майну с передачи Бруну Фернандеша сделал счет 2:0. «Манчестер Сити» сумел отыграть один мяч только за три минуты до конца основного времени поединка — отличился Жереми Деку, которому ассистировал Фил Фоден.

Для «Юнайтед» завоеванный Кубок Англии стал 13-м в истории клуба.