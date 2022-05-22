Футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в заключительном, 38-м туре Английской премьер-лиги со счетом 3:2 и стал победителем турнира.

Как передает ТАСС, встреча прошла в воскресенье в Манчестере.

Забитыми мячами в составе «Манчестер Сити» отметились Илкай Гюндоган (76-я и 81-я минуты) и Родри (78). У «Астон Виллы», которая вела со счетом 2:0, отличились Мэтти Кэш (37) и Фелипе Коутиньо (69).

На момент начала заключительного тура преимущество «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» составляло одно очко. «Ливерпуль» в своем матче, который проходил параллельно, на домашнем поле встречался с «Вулверхэмптоном», подопечные Юргена Клоппа победили со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «Ливерпуля» отметились Садио Мане (24), Мохаммед Салах (84) и Эндрю Робертсон (89), у гостей отличился Педро Нето (3).

Главным тренером «Астон Виллы» является бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который выступал за клуб с 1998 по 2015 год и стал в его составе победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА (ныне Лига Европы), Суперкубка УЕФА, двукратным обладателем Кубка Англии и трехкратным — Кубка английской лиги. Коутинью выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год.

«Манчестер Сити» набрал по итогам чемпионата 93 очка и в восьмой раз стал обладателем трофея. «Ливерпуль» занял второе место с 92 очками. Третьим с 74 очками стал «Челси», четвертым — «Тоттенхэм» (71).

Футболисты «Манчестер Сити» ранее побеждали в чемпионате Англии в сезонах-1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19 и 2020/21. Также клуб из Манчестера является шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, восьмикратным победителем Кубка лиги.

Для наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы это 32-й титул в тренерской карьере, ранее он работал в испанской «Барселоне» и германской «Баварии». На его счету 10 побед в национальных чемпионатах, по пять — в кубках и суперкубках стран, по три — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, две — в Лиге чемпионов и четыре — в Кубке английской лиги.