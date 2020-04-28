Маленькие комочки счастья: азербайджанский фотограф создает эксклюзивные амигуруми — ФОТО

Японское искусство вязания миниатюрных мягких игрушек в виде животных и куколок — амигуруми покорило сердца многочисленных поклонников эксклюзивного handmade. Азербайджанский фотограф Самира Гасанова не только смогла освоить это искусство, но и связала его со своей основной профессией. Каждая ее игрушка становится героем художественной фотографии, от которой порой, трудно отвести взгляд.

В интервью # Самира Гасанова рассказала, как создает маленькое чудо из плюшевой пряжи, вдыхает в него жизнь через объектив своей камеры, и почему не любит делать игрушки на заказ:

— Как в вашу жизнь пришло искусство вязаных игрушек – амигуруми?

— Амигуруми я увлеклась около года назад, но рукоделием увлекаюсь давно. Занималась вышивкой, вязанием, бисероплетением и т.д. К сожалению, а возможно и к радости, меня не хватает надолго в отношении какого-либо одного хобби. Как только я добиваюсь каких-то результатов, понимая, что уже набралась определенных навыков в данном искусстве, мне становится неинтересно, и я начинаю искать что-то новое. Что касается искусства амигуруми, то тут все сложилось совсем иначе. Эти игрушки меня захватили, и я думаю, надолго.

— Вы профессионально занимались фотографией, работали репортером. Побудило ли вас новое занятие пересмотреть приоритеты в сфере деятельности или амигуруми – это все-таки хобби?

— Амигуруми – это все-таки хобби, и возможно, небольшая подработка. Просто так сложилось, что определенный промежуток времени я не работаю фотографом в штатном порядке, и снимаю лишь по заказам. Соответственно стало больше времени и возможностей для творчества.

— Сколько времени уходит на создание одной игрушки?

— Тут играют роль различные показатели. И размер игрушки в соответствии со схемой, сложность, размер нитей, количество деталей и т.п. Ну, и конечно, вдохновение. Порой так увлечешься, что не замечаешь, как без перерыва работаешь несколько часов. А иногда бывает, что в ходе вязания тебе не очень нравится то, что получается, и тогда работа растягивается на более длительный срок. В среднем на небольшую игрушку уходит от двух до четырех дней. Но есть и более сложные, которые занимают больше времени.

— Насколько этот процесс увлекателен и сложен?

— Достаточно увлекательно, ведь у тебя фактически из клубка ниток появляется чудо. И даже если вязать по одной схеме, то, все равно всегда получится разный образ. Где-то больше грустинки, другие неуклюжие и смешные, третьи озорные забияки.

— Как вы придумываете образы своих «вязаных очаровашек»?

— Буду откровенна: я вяжу по готовым схемам и мастер-классам, так как не дошла до такого профессионализма, чтоб создавать собственные. Да и у меня не хватит терпения сидеть и кропотливо считать петлю за петлей, составлять схемы, перевязывать по сто раз и тестировать их. Этим, как правило, занимаются рукодельницы, которым этот процесс и дается легко, и на нем можно заработать. Они составляют такие схемы и продают их бесконечное число раз. Конечно, в интернете много и бесплатных схем. Я пользуюсь готовыми.

Но, схема – схемой, это как бы готовый каркас. А вот цвета, тип пряжи, оформление мордочки – это уже мои эксперименты. Порой что-то могу поменять в схемах, добавить свою задумку, одеть свою игрушку на свой вкус. И самое главное — в каждую работу я вкладываю душу. Я вяжу игрушки с большой любовью. Поэтому мне сложно брать заказы и легче продавать готовые работы, так как очень часто заказчик загоняет тебя в определенные рамки, он видит игрушку по-своему, а я не могу воспринять то, что хочет он. Творить через силу я не могу.

— Амигуруми можно использовать в качестве детских игрушек, но чаще их покупают и производят исключительно в эстетических целях. Кто ваши клиенты?

— Амигуруми любят как дети, так и взрослые. Я вяжу игрушки из плюшевой пряжи, она очень мягкая и приятная на ощупь. Есть связанные из хлопка, экологически чистые, их берут совсем малышам. Также есть шерстяные, ворсистые – эти подойдут как домашний декор, да и не только домашний.

— Каждая ваша игрушка становится героем своей собственной фотосессии, раскрывающей всю глубину чувств, вложенную в ваши творения. Что для вас значат эти фотографии?

— Здесь как бы совместились моя основная профессия и главное хобби. С помощью этих фотографий мне хочется донести до будущих «хозяев» каждой игрушки те эмоции и чувства, которые меня переполняли в момент создания этих милых существ. И те ощущения, которые я испытывала, глядя на уже законченные игрушки. В каждое творение я вкладываю частичку своего сердца. И для меня они как живые существа, со своим собственным лицом, характером, даже историей. И мне хотелось, чтобы и другие люди почувствовали это, получили мощный заряд позитива, исходящий от этих маленьких комочков счастья. Поэтому я и фотографирую их в самых непринужденных и естественных позах на фоне природы. Я как бы вновь создаю их. Вдыхаю в них жизнь через объектив моей камеры.

— Во время карантина у многих появилось больше свободного времени. Поделитесь своими достижениями…

— Карантин уже на исходе, я очень надеюсь на это. Но что хотела бы сказать, так это то, что благодаря этому увлечению он проходит не так тяжело. Меня поймут и поддержат многие рукодельницы, у которых физически не хватало времени для творчества. И за этот период многие из нас смогли реализовать массу идей и получить много удовольствия от процесса работы до конечных результатов.

— Используют ли ваши игрушки в качестве талисманов?

— На этот вопрос я не могу ответить с уверенностью. Возможно, есть и такие. Многие знакомые держат их в салонах своих автомобилей. У меня не такое масштабное производство игрушек, чтоб вести такую статистику (смеется, Авт.).

— Популярны ли в Азербайджане амигуруми, и как часто у вас покупают игрушки?

— Вязаные игрушки любят все и везде. Тут речь не идет о популярности. Эти игрушки фактически эксклюзивны и отличаются от всего того, что мы видим в магазинах. Но, увы, ручной труд у нас не ценится. К большому сожалению, многие просто не понимают, сколько сил, времени уходит на создание. То, что идет вычет стоимости и самого материала. Походы по магазинам и торговым точкам в поисках нужной пряжи, наполнителя и прочих аксессуаров. И это, к сожалению, относится не только к амигуруми, а ко всему ручному труду.

Что касается продажи, то для этого нужен правильный маркетинг, хороший пиар, грамотная раскрутка рекламных страниц. Я человек творческий, и это занятие совсем не по мне. Да и как я уже говорила, не люблю брать заказы. А если будет популярность, люди будут заказывать то, что им хочется.