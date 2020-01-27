Малейка Аббасзаде обратилась к госслужащим в связи с конкурсом «Восхождение»

Регистрация для участия в конкурсе «Восхождение», учрежденного распоряжением Президента Ильхама Алиева, будет продолжаться до второго февраля.

Член Организационного комитета конкурса «Восхождение», председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде обратилась к государственным служащим, проявившим лидерские качества.

«Конкурс «Восхождение» — это новшество в деле отбора потенциальных руководителей в сфере управления в Азербайджане. Каждый может использовать эту возможность. Потому что «Восхождение» — эта шанс для каждого человека, начиная с работника государственных структур до трудящихся в частном секторе, даже для тех, кто занимается научными исследованиями в вузах. В частности, обращаюсь к нашим девушкам, молодым женщинам. Присоединяйтесь к «Восхождению»!

В то же время, обращаюсь к лицам, которые успешно сдали экзамены по приему на государственную службу и получили сертификат — этот конкурс также же и для Вас. Опыт, приобретенный в ходе экзаменов по приему на государственную службу, может сослужить вам службу и на конкурсе «Восхождение».

Этот конкурс — уникальная возможность для карьерного роста. Не упускайте ее. Каждый этап конкурса создаст новые возможности для развития карьеры. Полуфиналисты, успешно прошедшие отбор, смогут встретиться с профессионалами, финалисты получат планы индивидуального развития, а победители смогут работать вместе с руководителями-управленцами.

Примкните к «Восхождению», пусть «Восхождение» начнется с вас!», — сказала Малейка Аббасзаде.