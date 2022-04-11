Министерство иностранных дел Малайзии отозвало из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) посла и генерального консула в Дубае из-за некачественной подготовки визита в страну премьер-министра Исмаила Сабри Якоба. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

«Глава правительства был вынужден провести долгое время в аэропорту, ожидая прохождение паспортного контроля и других иммиграционных процедур», — говорится в заявлении. Кроме того, «принимающая сторона не предоставила эскорт для обеспечения безопасности передвижения кортежа премьера», указали в МИД.

«Дипломаты также не проинформировали министерство о планах проведения Всемирного правительственного саммита, куда организаторами был приглашен Исмаил Сабри. В результате этого не была подготовлена речь для выступления премьера», — заявили в ведомстве.

Глава правительства посетил Дубай с 27 по 31 марта.