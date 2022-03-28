Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, в ходе которого намерен обсудить детали планируемой гуманитарной операции по эвакуации людей из Мариуполя при участии Греции и Турции. Об этом он заявил журналистам в понедельник в ходе предвыборной поездки в Дижон.

«Сегодня со стороны России мы наблюдаем несоблюдение международного гуманитарного права, которое неприкосновенно даже во время войны. Мы осудили такое отношение, и в ближайшие дни я намерен поговорить с президентом Путиным. Мы завершаем переговоры с украинской стороной и мэром Мариуполя о проведении наших операций, без их согласия это невозможно, — сказал Макрон. — Затем мне предстоит обеспечить гарантии по условиям, даже операционным, с президентом Путиным, чтобы российские войска соблюдали условия проведения этой операции».

Президент Франции отметил, что рассчитывает «закончить, а не заморозить» конфликт в Украине. «И, конечно, никто не хочет глобализации конфликта или его эскалации», — отметил Макрон. Он напомнил, что Франция одной из первых направила помощь Украине, «чтобы она могла защищаться и противостоять», однако подчеркнул, что выступает против любой формы эскалации, которая бы сделала Францию участницей конфликта.

В пятницу Макрон заявил, что Франция, Турция и Греция рассчитывают обеспечить эвакуацию из Мариуполя всех, кто пожелает покинуть город, для чего спланировали гуманитарную операцию.