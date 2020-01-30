Макрон заявил, что Франция является одним из главных гарантов продолжения мирных переговоров по Карабаху

Франция является одним из главных гарантов продолжения мирных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время ежегодного гала-ужина Координационного совета армянских организаций Франции.

«В процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта Франция играет свою роль в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и является одним из главных гарантов продолжения мирных переговоров», — сказал президент Макрон.

Президент Франции заявил, что поддерживает контакты как с премьер-министром Армении, так и с президентом Азербайджана, заявив, что обеспечение оперативной связи между сторонами является одним из ключевых шагов для ослабления напряженности.

«Неурегулированный конфликт в Нагорном Карабахе – препятствие на пути продвижения архитектуры доверия и безопасности в Европе», – цитируют Макрона армянские СМИ.

| 2020-01-30T13:52:30+00:00 30 января 2020, 15:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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