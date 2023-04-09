По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, время для переговоров между Украиной и Россией ещё не настало. Об этом он заявил в интервью изданию Les Echos по итогам своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

«Думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы: сейчас происходит военный этап. Украинцы сопротивляются, и мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если нам нужно заложить основу. В этом и заключается цель диалога с Китаем: закрепить общие подходы», — сказал Макрон. (DW)