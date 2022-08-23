Французский лидер Эммануэль Макрон призвал западные страны не показывать слабость и не идти на взаимные уступки в отношениях с Россией.

Как передает УНИАН , об этом он заявил в ходе своего выступления во вторник, 23 августа, на саммите «Крымская платформа».

Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале «Кримська платформа».

«Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства. Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — заявил Макрон.

В заключении он заверил киевские власти в долгосрочной поддержке.